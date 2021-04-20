شكرا لقرائتكم خبر عن دمج فحوص كوفيد-19 من «يونيلابس» في جواز «إياتا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

وقّعت شبكة مختبرات «يونيلابس» السويسرية للمختبرات التشخيصية والاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) مذكرة تفاهم يتم بمقتضاها دمج اختبار كوفيد-19 من يونيلابس ضمن وثيقة إياتا الإلكترونية للمسافر.

وبحسب الاتفاقية، تصبح شبكة مختبرات «يونيلابس» واحدة من أوائل شبكات المختبرات العالمية التي يتم دمجها ضمن تلك الوثيقة الإلكترونية، وذلك لتلبية متطلبات تصريح السفر من ناحية سلبية اختبار كوفيد-19 بحيث يسهم التطبيق الذكي لوثيقة «إياتا» الإلكترونية للمسافر في تحويل المتطلبات لعملية سلسة وآمنة وسهلة.

وتقدم وثيقة إياتا الإلكترونية للمسافر معلومات للمسافرين حول متطلبات الدخول، والمختبرات ذات الموثوقية العالية، كما تُمكّن المسافرين من استلام وإدارة تطعيمات وشهادات اختبار كوفيد-19 الرقمية ما يتيح للمسافرين عبر التطبيق مشاركة شهادات الفحص الرقمية مع الهيئات المعنية والمطارات وشركات الطيران.

تسهل السفر

وقال ويلي والش، المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي (IATA): «تلعب اختبارات كوفيد-19 دوراً مهماً في عودة النشاط التدريجي للرحلات الدولية والتسهيل على المسافرين وتبسيط إجراءات سفرهم مع تلبية متطلبات الفحص، وهذا الدور الذي تسهم فيه الاتفاقية ليغدو سلساً من ناحية تحديد مواقع المختبرات، ونقل نتائج الاختبار الخاصة إلى شركات الطيران وهيئات الطيران المدني حسب البروتوكولات المعتمدة عالمياً».

فحوص سريعة

وأجرت «يونيلابس» منذ بداية الجائحة ما يقارب 10 ملايين اختبار فيروس كورونا عبر شبكتها المنتشرة في 17 دولة، بما فيها دولة الإمارات.

وقال ميشيل بوهمر، رئيس ومدير العمليات بشبكة مختبرات «يونيلابس»: «بموجب هذه الاتفاقية، ستتمكن يونيلابس من تحميل نتائج الاختبار بأمان في وثيقة إياتا الإلكترونية للمسافر، التي يتم فحصها بعد ذلك وفقًا للسجل العالمي للمتطلبات الصحية للحصول على موافقة السفر».