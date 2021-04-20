شكرا لقرائتكم خبر عن «جلفتينر» تختار 4 شركات ضمن تحدي «مستقبل الموانئ 2021» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

كشفت «جلفتينر»، عن اختيار أربع شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا من ثلاث دول حول العالم، لقيادة مسيرة تحويل قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية. وتبرز «إي.يارد»، و«مورفيوس نيتوركس»، و«ثروبوت»، و«زينار»، باعتبارها الشركات الفائزة بتحدي «مستقبل الموانئ 2021»، والذي استقطب أكثر من 2,000 مشاركة من أكثر من 200 مدينة حول العالم للتنافس في ابتكار وتطوير تقنيات متفوقة من شأنها إحداث تحول إيجابي، وإعادة تشكيل مستقبل الموانئ واللوجستيات عالمياً.

واختتمت «جلفتينر» مؤخراً «مستقبل الموانئ 2021»، الذي استقطب اهتماماً بالغاً باعتباره حدثاً عالمياً رائداً ومنصة تفاعلية هامة تجمع أبرز الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا لاستعراض أحدث الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات الحالية والناشئة، وتوظيف الفرص المتاحة للارتقاء بقطاع الموانئ والخدمات اللوجستية، بما يواكب متطلبات القرن الحادي والعشرين.

عملية التقييم

وتمّ اختيار الفرق الفائزة وفق عملية تقييم صارمة شملت مختلف الفئات، بما فيها «إنترنت الأشياء»، و«الطبيب الآلي»، و«الذكاء الاصطناعي»، والطائرات من دون طيار، والبيانات الضخمة، والتحليلات المتقدمة، و«بلوك تشين».

وقال تشارلز مينكهورست، الرئيس التنفيذي لـ«جلفتينر»: «تلعب التكنولوجيا دوراً محورياً في معالجة التحديات التي تفرض نفسها في القطاع، ومن أبرزها عدم وجود معايير تقنية؛ وارتفاع كلفة الأنظمة القديمة؛ وصعوبة الوصول الفوري للبيانات ومشاركتها. وستتمكن الشركات الطامحة للتوسُّع وتعزيز تكامل خدماتها من اكتساب أفضلية تنافسية على المدى البعيد من خلال الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة».

شركة «زينار»

واختيرت «زينار» ضمن قائمة الفائزين تقديراً لتطبيقها المبتكر الذي يتيح تحديد المواقع ثلاثية الأبعاد بصورة فورية وفي الوقت الفعلي بدقة متناهية، وفق آلية مصمّمة خصيصاً لتحويل طريقة إدارة العمليات التشغيلية والأصول في الموانئ. وتعمل الشركة على تطوير الجيل التالي من تقنيات تتبع الموقع باستخدام الاتصالات الراديوية اللاسلكية لتطبيقات الهاتف المحمول وإنترنت الأشياء، والتي تضمن تزويد المؤسسات والشركات بالبيانات اللازمة للبقاء في طليعة المنافسة.

«إي.يارد» للذكاء الاصطناعي

وفي المقابل، فازت «إي.يارد» بتحدي «مستقبل الموانئ 2021» ضمن فئة «الذكاء الاصطناعي»، تكريماً لجهودها السبّاقة في توظيف التكنولوجيا المتقدمة في تحليل آلاف الحالات المحتملة للعمليات التشغيلية، والتي من شأنها تحقيق مستويات غير مسبوقة من جودة وكفاءة أداء محطات الحاويات. وتتبنّى الشركة رؤية طموحة تستهدف جعل الموانئ أكثر قدرة على المنافسة والابتكار والمساهمة بفعالية في إعادة تشكيل مستقبل قطاع التجارة في العالم استناداً إلى دعائم قوامها التحول الذكي والاستدامة، لا سيّما في أعقاب توقيع «الصفقة الخضراء الأوروبية» التي أعلنتها المفوضية الأوروبية من أجل بناء اقتصاد محايد مناخياً بحلول عام 2050. وتسعى الشركة إلى تحقيق غايتها الجوهرية من خلال الحد من الحركة غير المنتجة للحاويات وتحسين زمن التسليم ومساحة التخزين.

«ثروبوت» لحلول البيانات الضخمة

وحازت «ثروبوت» لقب تحدي «مستقبل الموانئ 2021» عن حلول البيانات الضخمة، لكونها رائدة في استخدام البيانات الحالية بالشكل الأمثل لتحسين سلاسل التوريد بسرعة وكفاءة عاليـة، فضلاً عن معالجة الاختناقات التشغيلية. وتسعى الشركة إلى مواصلة الارتقاء بنتائج أعمال مشغلي الموانئ وعملائهم على السواء، باستخدام حلول البيانات الضخمة باعتبارها أداة مبتكرة وفعالة للغاية.

«مورفيوس نيتوركس»

وتوفر «مورفيوس نيتوركس»، الفائزة في فئة «بلوك تشين»، منصة برمجيات وسيطة تعمل وفق منهجية «البرمجيات كخدمة»، وتتيح مشاركة البيانات بشكل موثوق ضمن سلاسل الإمداد، لتفتح بذلك آفاقاً واسعة لتعزيز الفعالية التشغيلية وتجربة المستخدمين. كما تقدم هذه المنصة لمديري سلاسل الإمداد بصمة رقمية تتيح رصد السفن والمواد بنظام مؤتمت وآمن لسلاسل الإمداد، لتسهم بذلك في تخفيف التكاليف وتقليص الوقت.