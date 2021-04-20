أرباح «الإمارات الإسلامي» تنمو 37% إلى 212 مليون درهم

دبي: ”الخليج 365”

أعلن الإمارات الإسلامي عن نمو أرباحه الصافية بحوالي37% للفترة المنتهية في 31 مارس 2021، لتصل إلى 212 مليون درهم مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ويصل النمو في الأرباح الصافية إلى 224% مقارنة بالربع الأخير من 2020.

وحقق المصرف أداء تشغيلياً قوياً نتيجة ارتفاع الدخل غير الممول وإدارة التكاليف الاستباقية. وارتفع إجمالي الدخل بنسبة 12% مقارنة بالربع السابق على خلفية انتعاش الدخل غير الممول، ووصل الارتفاع إلى 10% مقارنة بالفترة نفسها من 2020.

وانخفضت التكاليف بنسبة 9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق وبنسبة 11% مقارنة بالربع السابق نتيجة لإجراءات ضبط التكاليف الفعالة.

وانخفضت مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 48% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق وبنسبة 73% مقارنة بالربع السابق والذي ترافق مع انخفاض ملحوظ في صافي تكلفة المخاطر لتقف عند 108 نقاط أساس على خلفية تطبيق نهج تكوين المخصصات التحوطي في الأرباع السابقة.

وانخفضت الأرباح التشغيلية البالغة 319 مليون درهم بنسبة 12% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، ومرتفعة بنسبة 39% مقارنة بالربع السابق.

بلغ صافي هامش معدل الربح 2.42%، وذلك في أعقاب استقرار أسعار معدلات الربح في الربع الأول من عام 2021.

وبفضل قاعدة رأس المال والسيولة القوية إلى جانب التنوع السليم في مزيج الودائع، يتمكن الإمارات الإسلامي من مواصلة تقديم الدعم المستمر إلى متعامليه.

وبلغ إجمالي الأصول 71.2 مليار درهم، بزيادة بنسبة 1% عن العام 2020.

وبلغت الأنشطة التمويلية المدينة 41.2 مليار درهم، مرتفعةً بنسبة 1% عن العام 2020.

وبلغت ودائع المتعاملين 46.6 مليار درهم، منخفضة بنسبة 1% عن العام 2020، في حين تحسنت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير لتمثل 79% من إجمالي نسبة الودائع.

تراجع القروض المتعثرة إلى 8.8%

انخفض معدل ذمم الأنشطة التمويلية المتعثرة إلى 8.8%. في حين بقيت نسبة التغطية قوية عند 109%. وبلغت نسبة التمويل إلى الودائع 88٪، وهي ضمن النطاق المستهدف من قبل الإدارة

وتعكس نسبة الشق الأول من رأس المال والبالغة 18% ونسبة كفاية رأس المال بواقع 19.1%، مركز رأس المال القوي للمصرف.

ثقة المستهلكين

وقال هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس الإدارة: «إنه من دواعي سرورنا أن يتمكن الإمارات الإسلامي من تحقيق أداء قوي للربع الأول من العام 2021، والذي يأتي نتيجة لتركيز المصرف على تعزيز عملياته واستمرار الاقتصاد في الإمارات في الاستجابة بشكل فعال للإجراءات الإيجابية وحملات التطعيم التي أطلقتها حكومتنا الرشيدة لمواجهة تداعيات جائحة كوفيد 19.

نحن على يقين بأن مؤشرات ثقة المستهلكين وأنشطة الأعمال عموماً ستواصل تحسنها.

بصفتنا الشريك الرسمي للخدمات المصرفية الإسلامية في معرض إكسبو 2020 دبي، إننا ننظر بتفاؤل إلى فرص النمو المرتقبة التي سيوفرها هذا الحدث المتميز لكل من الأفراد والشركات في دولة الإمارات».

تحسين تجربة العملاء

وقال صلاح محمد أمين، الرئيس التنفيذي: «حقق الإمارات الإسلامي أداءً إيجابياً لافتاً في الربع الأول من العام 2021، حيث ارتفع صافي الأرباح بنسبة 37% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مدعوماً بإدارة التكاليف الاستباقية وانخفاض المخصصات.

بصفتنا من المصارف الإسلامية الرائدة، فإننا نضع نصب أعيننا دائماً تحسين تجربة المتعاملين، وهو ما يميزنا عن منافسينا. كما أن نهجنا المبتكر القائم على تلبية احتياجات المتعاملين يحظى بتقدير وثناء متعاملينا، وإننا نسعى إلى مواصلة تقدمنا وتطورنا بالاستفادة من مراكز قوتنا الحالية المتمثلة في الابتكار الرقمي من أجل تلبية الطلب المتزايد على الحلول الآمنة والأكثر ملاءمة للمتعاملين.

إننا في الإمارات الإسلامي لا نزال ملتزمين بتعزيز تبني واستخدام الخدمات المصرفية الإسلامية في أوساط الشركات والأفراد في دولة الإمارات، وبلعب دور فاعل ومهم في بلورة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – رعاه الله - في جعل دبي العاصمة العالمية للاقتصاد الإسلامي».

مركزان جديدان للأعمال في دبي

سجل البنك ارتفاعاً بنسبة 22% في المعاملات الرقمية على منصات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت التابعة للإمارات الإسلامي.

واستكمل الإمارات الإسلامي تطوير 9 من فروعه ضماناً لتوفير تجربة سلسة ومريحة لمتعامليه من أصحاب الهمم.

وقام البنك بتوسيع شبكة مراكز الخدمات المصرفية للأعمال دعماً لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال افتتاح مركزين جديدين في قلب دبي على شارع الشيخ زايد وفي منطقة الطوار.