شكرا لقرائتكم خبر عن دائرة القضاء بأبوظبي تعتمد برنامج التأهيل الأساسي للخبراء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

اختتمت دائرة القضاء في أبوظبي الدورة الأولى من برنامج التأهيل الأساسي للخبراء المقيدين في الدائرة لتقديم خدمات الخبرة للنيابات والمحاكم العامة في الدائرة، وذلك في إطار الخطوات التنفيذية لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في الارتقاء بأداء الخبراء وتأهيلهم علمياً وعملياً وفق أرقى المعايير العالمية، بما يساهم في تجويد الأداء القضائي وتعزيز ثقة المجتمع في المنظومة القضائية والقانونية.

وأوضح خميس القبيسي، مدير إدارة شؤون المحامين والخبراء في دائرة القضاء أن البرنامج الذي تم تنفيذه بالتعاون مع أكاديمية أبوظبي القضائية تم اعتماده كأحد شروط القيد في جداول الخبراء المعتمدين لدى الدائرة.

واشار إلى أن الدفعة الأولى من البرنامج ضمت 51 من الخبراء المقيدين بالفعل ومن المقرر استكمال تقديم التدريب لكافة الخبراء المقيدين خلال العام الحالي 2021.

وأضاف أنه سيتم إخضاع الخبراء المتقدمين للقيد في جداول الخبراء المعتمدين لدى دائرة القضاء لهذه الدورة وسيكون اجتيازها شرطاً لقبولهم. منوهاً بأهداف البرنامج المُستحدث في إكساب المشاركين المعارف والمهارات اللازمة لتطوير قدراتهم وتزويدهم بالأُطُر القانونية والسلوكيات الاخلاقية لعمل الخبراء القضائيين إضافة إلى تدريبهم على ممارسة قواعد واجراءات الخبرة بكفاءة وفاعلية كأعوان للقضاة في تحقيق عدالة ناجزة عالمية الجودة.

من جهتها أوضحت أكاديمية أبوظبي القضائية أن برنامج التأهيل الأساسي للخبراء المقيدين أمام نيابات ومحاكم إمارة أبو ظبي يأتي في إطار الخطة التدريبية للعام 2021 التي اعتمدها المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء رئيس مجلس إدارة الأكاديمية ويتضمن 126 ساعة تدريبية في عدد من المساقات المعرفية والعملية أهمها التشريعات والنظم المنظمة للنظام القضائي ولأعمال الخبراء على المستويين الاتحادي والمحلي والعلاقة بينهما وقواعد تنظيم إدارة المحاكم وهيكلتها قوانين السلطة القضائية على المستويين الاتحادي والمحلي إضافة إلى القواعد السلوكية والأخلاقية لعمل الخبير.