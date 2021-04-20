شكرا لقرائتكم خبر عن «هدى بيوتي» تتبرع بمليون درهم لحملة «100 مليون وجبة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تبرعت شركة «هدى بيوتي» العالمية، المتخصصة بمنتجات التجميل، بمبلغ مليون درهم لحملة «100 مليون وجبة»، الأكبر في المنطقة لإطعام الطعام في 30 دولة عربية وآسيوية وإفريقية طيلة شهر رمضان.

ويمكن لمليون درهم أن يوفر المكونات الأساسية لإعداد مليون وجبة طعام وتوزيعها ضمن «حملة 100 مليون وجبة» في المجتمعات الأقل دخلاً ذات القدرة الشرائية المنخفضة ضمن الدول الثلاثين التي تغطيها الحملة من أجل تقديم الدعم الغذائي لمستحقيه في تلك المجتمعات طيلة شهر رمضان المبارك.

وتحقيقاً لأهداف حملة «100 مليون وجبة» التي تنظمها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، فإنها تتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، والشبكة الإقليمية لبنوك الطعام، ومجموعة من المؤسسات الخيرية والإنسانية للوصول إلى ملايين الأفراد والأسر في أماكن تواجدهم.

وقالت هدى قطان، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة هدى بيوتي: «العام الماضي شهد الكثير من المعاناة في مختلف أنحاء العالم، ويشرفنا أن نساهم في حملة 100 مليون وجبة انطلاقاً من جوهر قيم شهر رمضان ودعماً لمجتمعنا العالمي».

وتنسق الحملة مع مختلف الجهات الرسمية والمنظمات الدولية والخيرية والإنسانية في الدول التي تغطيها الحملة، من أجل تسهيل العمليات اللوجستية وتسريع توزيع الطرود الغذائية التي توفرها لملايين المستفيدين لتسريع وصول الدعم الغذائي لهم أينما كانوا خلال الشهر الفضيل.