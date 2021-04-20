شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 20-4-2021 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 20-4-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 49.03 جنيه للشراء، 52.16 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 48.98 جنيه للشراء، 52.14 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 51.80 جنيه للشراء، 52.26 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس.

واستقر سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه المصري، فى البنوك العاملة فى مصر، مستقرا فى البنك الأهلى المصرى والبنك المركزى المصرى عند 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، كما استقر سعره أيضا فى بنك مصر مسجلا 4.25 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي:سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

51.80 جنيه للشراء.

52.26 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

49.09 جنيه للشراء.

52.16 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

49.03 جنيه للشراء.

52.16 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس

51.85 جنيه للشراء.

52.23 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

49.01 جنيه للشراء.

52.29 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

49.11 جنيه للشراء.

52.23 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

48.45 جنيه للشراء.

52.17 جنيه للبيع.