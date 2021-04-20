شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة صناعة الجلود تتعاون مع "الحاسبات والمعلومات" في تنفيذ مشروع المصنع المفتوح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعاون غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية مع كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة، وغرفة الصناعات النسيجية في تنفيذ مشروع المصنع المفتوح .

وتم إطلاق مشروع المصنع المفتوح من خلال منح من الاتحاد الأوربي لدعم 150 شركة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة حيث يتم توفير تدريب مجاني للعمال وأصحاب الأعمال في هذه الشركات وتأهيل منتجاتهم لتتوافق مع المتطلبات العالمية مما يساهم في فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية عالميا والمساهمة في حل مشكلة نقص العمالة المدربة التي يعاني منها القطاع .

وقال جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود إن هذا المشروع يعد بارقة أمل لهذه الصناعة العريقة لوضعها في مكانها اللائق على خريطة الصادرات المصرية ويمكنها في الوقت ذاته من الوقوف بقوة في مواجهة المنتج الأجنبي المثيل .

وأضاف أنه تم وضع استراتيجية طويلة المدى لتطوير وتحديث صناعة المنتجات الجلدية تشمل المعـدات والأفـراد، المسوقين والمصدرين، مشيراً إلى أن التطوير والتحديث يشـمل كافـة عناصر الإنتاج فـلا معنـى أن يتـوافر المعـدات دون وجـود

العامل الماهر ولا جدوى من توافر منتج جيد ولا يوجد المسوق الواعي.