شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء وهبوط محدود لعيار 21 في الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر هبوط محدود بقيمة 2 جنيه فقط، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر رواجا في مصر سعر 773 جنيها للجرام، وهو سعر قابل للتغير باستمرار طوال فترات التداول، وتسجل أونصة الذهب في المعاملات الفورية سعر دون 1770 دولار للأوصنة.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 24 سجل 883.5 جنيه.

عيار 21 سجل 773 جنيها.

عيار 18 سجل 662.5 جنيه.

الجنيه الذهب 6184 جنيها.

أونصة الذهب 1770 دولارا.

المعدن النفيس متأثر بحركة سعر الدولار، حيث عاد الدولار الأميركي للارتفاع بعد هبوط لأدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع بعد بيانات أظهرت زيادة حادة في التضخم في الولايات المتحدة في مارس.

وقفز مؤشر أسعار المستهلكين 0.6% الشهر الماضي، وهى أكبر زيادة منذ أغسطس 2012، بعد صعوده 0.4% في فبراير، وكان لهذه الأنباء تداعيات على الأسواق سواء العملات أو أسواق المعادن الثمينة.