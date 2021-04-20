شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الثلاثاء 20-4-2021 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر اليورو الأوروبى اليوم الثلاثاء 20-4-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 18.81 جنيه للشراء، و18.94 جنيه للبيع، وسجل سعره فى البنك الأهلى المصرى 18.78 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع، مقابل 18.65 جنيه للشراء، و18.84 جنيه للبيع.

بينما استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه، عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، كما استقر سعر الدولار عند سعر 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.81 جنيه للشراء.

18.94 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.78 جنيه للشراء.

18.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

18.78 جنيه للشراء .

18.97 جنيه للبيع .

سعر اليورو فى بنك البركة

18.80 جنيه للشراء.

19.03 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.80 جنيه للشراء.

18.99 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.66 جنيه للشراء.

18.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.78 جنيه للشراء.

18.99 جنيه للبيع.