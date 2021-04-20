شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية تعاون بين "بنك مصر" و"ميناء القاهرة الجوى" لتقديم خدمات التحصيل الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وذكر بيان للبنك اليوم الثلاثاء، أن هذا الاتفاق يأتي في إطار حرص بنك مصر على تقديم خدمات التحصيل الإلكتروني وتطويرها لكافة الخدمات التي تقدمها الشركة من إنشاء وإدارة المشروعات التجارية والاقتصادية والسياحية وغيرها من الأنشطة المتصلة بخدمة شركات الطيران أو الركاب أو المترددين على المطار وخدمة (أهلا) حتى تكون تجربة السفر والوصول ممتعة، والتي بها يهدف مطار القاهرة الجوي إلى السرعة في إنهاء الإجراءات في جو من الراحة والذي ينشده أي راكب أثناء رحلته وتتم هذه الخدمات على مدار الـ 24 ساعة لتلبية المتطلبات المختلفة من كافة العملاء.

وأوضح البيان أنه تم إتاحة قبول البطاقات البنكية من خلال (الموقع الإلكترونى) الخاص بالشركة وأيضا من خلال محفظة بنك مصر BM wallet والمحافظ الإلكترونية الأخرى عن طريق رمز الاستجابة السريع QR Code، ويأتي ذلك في إطار سعي بنك مصر للتوسع في المدفوعات الإلكترونية وإتاحتها لفئات المجتمع المختلفة بهدف التيسير على المستفيدين وتقديم خدمة مميزة لهم، وهو ما يُسهم في تحقيق أهداف الشمول المالي كأحد الأهداف القومية للدولة وتماشيا مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الالكترونية، وذلك من خلال تحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً من استخدام النقد.

وأكد سعي بنك مصر دائما لدعم جهود التحول الرقمي من خلال توفير الحلول الإلكترونية للتسهيل على العملاء، بما يسهم بصورة أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية، حيث يعمل بنك مصر لتعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث إن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.

وقام بالتوقيع على الاتفاقية عن بنك مصر السيد معتز جلال مطاوع، مدير عام الإدارة المركزية للمدفوعات والقنوات الإلكترونية، وعن شركة ميناء القاهرة الجوي مجدي إسحق رئيس مجلس إدارة ميناء القاهرة الجوي، وذلك بحضور قيادات من البنك وقيادات من شركة ميناء القاهرة الجوي.