شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "التعمير" تُقر توزيع 65 هللة للسهم عن النصف الثاني 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لشركة الرياض للتعمير، بجلستها المنعقدة أمس الإثنين، الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني العام المالي 2020، بقيمة 115.555 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد الأسهم 177.777 مليون سهم، بواقع 65 هللة لكل سهم، وبقيمة توزيع تبلغ 6.5% من قيمة السهم الاسمية.

وبحسب البيان، ستكون الأحقية في الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يكون توزيع الأرباح لاحقاً.

واعتمدت الجمعية ما تم توزيعه من أرباح نقدية خلال النصف الأول من العام 2020 بمبلغ 88.9 مليون ريال ريال بواقع 0.5 ريال للسهم والتي تمثل 5% من القيمة الإسمية للسهم الواحد.

هذا وأبرأت الجمعية ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقررت الجمعية صرف مبلغ 3.757 مليون ريال، مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 227.9 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 142.9 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى تحسن نتائج أعمال الشركة الزميلة وذلك على الرغم من تأثر إثنين من مراكزها التشغيلية وهما مركز النقل العام ومزاد التعمير الدولي للسيارات بسبب القرارات الصادرة من الجهات المختصة ضمن الأجراءات الأحترازية للحد من أنتشار فيروس كورونا المستجد.