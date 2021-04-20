شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الإيرادات يدفع "لجام للرياضة" لتكبد الخسائر خلال الربع الأول 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية لشركة لجام للرياضة "وقت اللياقة"، المُعلنة اليوم الثلاثاء، تحولها لتكبد الخسائر خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 7 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 6.3 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وحققت الشركة تراجعاً في الأرباح التشغيلية إلى 4.6 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 20.9 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الأول من 2021 إلى انخفاض إيرادات العضوية والتدريب الشخصي والإيجارات بمقدار 49.12 مليون ريال ويمثل 24.85% بسبب إغلاق الأندية والصالات الرياضية في المملكة من 5 فبراير 2021 حتى 6 مارس 2021 كإجراء احترازي للتغلب على تفشي جائحة فيروس كورونا.

وتراجعت المبيعات إلى 148.5 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل مبيعات بلغت 197.7 مليون ريال خلال الربع المُقابل من 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة كانت قد حققت صافي خسائر بلغ 58.7 مليون ريال خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020، مقابل أرباح بلغت 205.9 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال العام 2020، ولأول مرة في تاريخها إلى الانخفاض الكبير في الإيرادات نتيجة لتعليق النشاط الرياضي في المملكة من 15 مارس 2020 حتى 20 يونيو 2020، وذلك للسيطرة على تفشي الجائحة المستمرة لفيروس كورونا (COVID-19) وتطبيق الإجراءات الاحترازية منذ ذلك التاريخ.

وتراجعت المبيعات إلى 659.6 مليون ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 944.9 مليون ريال خلال العام 2019.