شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يهبط عن ذروة سبعة أسابيع مع تعافي عائدات السندات الأمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفضت أسعار الذهب، الثلاثاء، بعدما سجلت أعلى مستوى في سبعة أسابيع في الجلسة السابقة، إذ رجحت كفة تعافي عائدات السندات الأمريكية أمام دعم تمثل في ضعف الدولار الأمريكي.

وهبط الذهب في السوق الفورية 0.1 في المئة إلى 1768.01 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 0711 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل 1789.77 دولار، الاثنين، وهو أعلى مستوى منذ 25 فبراير/ شباط.

وهبط الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1 في المئة إلى 1769 دولاراً للأوقية.

وقال إليا سبيفاك خبير العملات في ديلي فيكس «نزل الذهب عن مستوياته المرتفعة، الاثنين، في ظل صعود العائدات. لكن ارتفاع العائدات لم يمتد للدولار. أداء الدولار الضعيف يدعم الذهب».

وتجاوزت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات 1.6 في المئة بعدما هوت لأقل مستوى في خمسة أسابيع الأسبوع الماضي، لترفع من كلفة فرصة حيازة الذهب الذي لا يدر عائداً.

وتلقى المعدن الأصفر بعض الدعم، إذ تراجع مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في نحو سبعة أسابيع مقابل منافسيه، ما يقلص كلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، كسبت الفضة 0.3 في المئة إلى 25.88 دولار للأوقية، في حين فقد البلاديوم 0.3 في المئة إلى 2803.69 دولار، واستقر البلاتين عند 1205.20 دولار.

(رويترز)