شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يهبط لأقل مستوى في 7 أسابيع واليورو يرتفع مع وتيرة التطعيمات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نزل الدولار لأقل مستوى في حوالي سبعة أسابيع خلال الجلسة الآسيوية، بينما ارتفع اليورو مع تنامي تفاؤل المستثمرين حيال وتيرة التطعيمات في أوروبا، كما استمرت عائدات سندات الخزانة دون المستويات المرتفعة التي سجلتها في مارس/ آذارالماضي.

وهبط الدولار منذ بداية شهر إبريل/ نيسان مع تراجع عائدات سندات الخزانة الأمريكية عن ذروة 14 شهراً التي لامستها في الشهر الماضي، والهبوط على النقيض مما حدث في الربع الأول حين ارتفع الدولار مع صعود عائدات سندات الخزانة الأمريكية ما يعني عائدات أعلى للعملة الأمريكية.

وفي الساعة 0728 بتوقيت جرينتش، نزل مؤشر الدولار 0.1 بالمئة إلى 90.952 بعدما سجل أعلى مستوى خلال الجلسة الآسيوية عند 90.877.

وزاد اليورو 0.3 في المئة إلى 1.2065 دولار وهو أعلى مستوى في سبعة أسابيع بعدما تخطى مستوى أساسيا عند 1.20 دولار في الجلسة السابقة.

وكتبت يو- نا بارك -هيجر الخبيرة في كومرتس بنك في مذكرة للعملاء إن الهبوط الأخير للدولار يرجع لتأكيدات مجلس الاحتياطي الاتحادي للسوق بأنه لن ينهي سياسة التحفيز النقدي قريبا، في حين أن تحسن حملات التطعيم في أوروبا يدعم اليورو. لكنها أضافت أن الوضع قد يتغير سريعا.

واستطردت قائلة: «التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية قد يرفع توقعات التضخم، ما يؤجج التكهنات بزيادة سعر الفائدة. قد يتغير حال الأخبار الخاصة بكورونا في منطقة اليورو مرة أخرى إذ أن الضبابية لا تزال شديدة».

ومقابل الين، كسر الدولار مستوى 108 أثناء الليل، قبل أن يعكس مساره، ويرتفع 0.3 في المئة خلال الجلسة إلى 108.450. وبحلول الساعة 0729 بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار الأسترالي 0.7 بالمئة إلى 0.7808، كما زاد نظيرة النيوزيلندي 0.6 بالمئة إلى 0.7223. ونزلت بتكوين 3.5 في المئة لحوالي 53 ألفا و700 دولار.

(رويترز)