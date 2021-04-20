شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ممدوح يشوق الجمهور بمفاجأة في «خلي بالك من زيزي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: أحمد الروبي

يتواجد الفنان محمد ممدوح هذا العام في مسلسلين في رمضان، هما «لعبة نيوتن»، و«خلي بالك من زيزي»، ويؤكد ممدوح، أن «خلي بالك من زيزي» من الأعمال ذات الطابع الاجتماعي الكوميدي التي تقدم بعض المشاكل التي يمر بها المجتمع بإطار كوميدي حتى تصل للمشاهد، معتبراً أن الشخصية مختلفة وتظهر في دوافعها رغبتها في مساعدة المظلومين على الهروب من مشاكل حياتهم، لافتاً إلى أن علاقته بزيزي التي تلعب دورها أمينة خليل تتطور مع الأحداث، لتكون هناك مفاجأة كبيرة للجمهور قبل نهاية الحلقات.

أما عن «لعبة نيوتن»، فيؤكد ممدوح سعادته بالتواجد في هذا العمل مع منى زكي، واصفاً المسلسل بأنه من الأعمال المهمة، التي تحقق ردود أفعال واسعة، وينال إشادات مهمة من الجمهور بشكل كبير، متمنياً أن يظل العمل عند حسن ظن الجمهور.

«خلي بالك من زيزي» بطولة أمينة خليل، بيومي فؤاد، صفاء الطوخي، علي قاسم، نهى عابدين، سلوى محمد علي، تأليف مجدي أمين ومنى الشيمي، وإشراف عام على الكتابة مريم ناعوم، ومن إخراج كريم الشناوي.