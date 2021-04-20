شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام: حلقات «النمر» المقبلة مرعبة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عبر الفنان المصري محمد إمام عن فرحته الغامرة بردود أفعال الجمهور حول أحدث أعماله الدرامية «النمر»، وتصدره ترند «تويتر»، و«فيسبوك»، و«إنستجرام» لعدة أيام متتالية.

وغرد إمام عبر «تويتر»: «إيه كل الكلام الحلو ده وكل الترندات دي، وكل التصميمات والرسومات، بجد أشكركم من كل قلبي، وسعيد جداً أن المسلسل أعجبكم، ما زلنا في البداية انتظروا اللي جاي.. رعب في رعب.. شكراً لكم على محبتكم».

«النمر» يشارك في بطولته هنا الزاهد، نرمين الفقي، ومحمد رياض وغيرهم، ومن تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، وتدور أحداثه حول شاب صعيدي يهرب من الثأر إلى القاهرة، ويعمل في محال الصاغة، وتنشأ بينه وبين أحد التجار العديد من الصراعات والخلافات.