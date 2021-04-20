شكرا لقرائتكم خبر عن إقالة رئيس هيئة السكك الحديد في مصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة النقل المصرية في بيان على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن عدد من القرارات، منها: إقالة رئيس «الهيئة القومية للسكك الحديد»، وإجراء تعديلات في عدد من المناصب داخلها، وذلك بعد تكرار الحوادث خلال الفترة الماضية.

وأوضح البيان أن وزير النقل المصري كامل الوزير، أصدر عدداً من القرارات شملت: إقالة رئيس هيئة السكك الحديد أشرف رسلان من منصبه وتعيينه مستشاراً للوزير لشؤون «السكك الحديد».

وأشار البيان إلى أن «الهدف من هذه القرارات ليس مجرد إجراء تعديلات في قيادات الهيئة، وإنما جاء لطبيعة المرحلة القادمة والتي تتطلب الدفع بعدد من الكفاءات لاستكمال مسيرة التطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية الجاري تنفيذها وتقديم خدمات أفضل والعمل على مدار الساعة لخدمة الركاب وبذل مزيد من الجهد للارتقاء بمرفق السكك الحديد الحيوي الذي ينقل ملايين الركاب سنوياً».