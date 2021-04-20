شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال «المداح» يواصلون التصوير 12 ساعة يومياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواصل الفنان المصري حماده هلال تصوير أحدث أعماله الدرامية «المداح»، والذي يعرض على عدد من الفضائيات العربية، وأكد أبطال المسلسل مواصلة التصوير لأكثر من 12 ساعة يوميا للانتهاء من المشاهد المتبقية.

ونشر هلال عبر «إنستجرام» مقطع فيديو يجمعه بأحمد بدير والمخرج أحمد سمير فرج، وكتب «في مشهد يعرض ضمن الحلقات القادمة من المسلسل».

يشارك في بطولة المسلسل نسرين طافش وعدد من النجوم، ومن تأليف أمين جمال، ووليد أبو المجد، وشريف يسري، وتدور أحداثه في عالم الابتهالات الدينية، ويشكل تجربة فريدة في مسيرة هلال؛ إذ يجسد شخصية صابر المداح، وهو شاب ريفي متزوج من نسرين طافش، ويقعان في العديد من المشكلات، ويمران بأزمات وتحديات في إطار اجتماعي درامي.