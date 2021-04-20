شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 20-4-2021 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 20-4-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك، وذلك مقارنة بأسعار أمس الاثنين، مسجلا فى البنك الأهلي المصري 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وسجل سعره فى بنك "البركة" 4.07 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

أما عن باقى أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم فتباينت أمام الجنيه المصرى بالبنوك، وذلك مقارنة بختام التعاملات أمس، حيث استقر سعر الدولار، وارتفع سعر اليورو والجنيه الإسترلينى والدينار الكويتى، فسجل سعر اليورو 18.78 جنيه للشراء، 18.96 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 18.65 جنيه للشراء، 18.84 جنيه للبيع، بينما استقر سعر الدولار عند سعر 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

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وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.16 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.15 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.11 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.15 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.15 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.07 جنيه للشراء.

4.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس

4.15 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

4.09 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.