شكرا لقرائتكم خبر عن الليمون بـ25 جنيها الكيلو.. وشعبة الخضروات تكشف متى ينخفض سعره؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الليمون ارتفاعا خلال الأيام الماضية، حيث يتراوح سعر الكيلو في سوق الجملة بين 10-20 جنيها للكيلو بينما يتراوح السعر للمستهلك بين 25-30 جنيها للكيلو.

وأكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن جميع أصناف الخضروات والفاكهة تشهد استقرارا فى السوق المحلى باستثناء الليمون والبامية هما الصنفين الذين شهدت ارتفاعا في السوق وذلك نظرا لأنه ما في فترة فاصل العروات.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية إن أسعار الليمون مرتفعة في الفترة الحالية نظرا لأنها فترة فاصل العروات بالنسبة لليمون، حيث يقل نسبة المعروض خلال تلك الفترة ثم بعد ظهور بشائر إنتاج الصعيد أولا ثم باقي المحافظات سيعود مرة أخرى للانخفاض.

وأضاف النجيب في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن في هذه الفترة العام الماضي ومع بداية أزمة كورونا وزيادة الإقبال على الليمون كمصدر لزيادة المناعة وصلت أسعاره لأكثر من هذه الأسعار بكثير حيث وصل سعر الكيلو في بعض المناطق لـ100 جنيها، ولكن هذا العام الأسعار مقبولة إلي حدا ما، مشيرا إلى أن السعر قابل للانخفاض مع نهاية شهر رمضان المبارك.

وأكد النجيب أن جميع أصناف الخضروات تشهد استقرارا فى السوق المحلى والجملة، مشيرا إلى أن الطماطم لم يسمع أحدا عن تذبذب أسعارها والسعر يتراوح بين 1.5-3 جنيهات وأيضا البطاطس في نفس السعر تقريبا وذلك بفضل المشروعات القومية الزراعية التي ساهمت في زيادة المعروض وتلبية الاحتياجات المحلية من معظم أصناف الخضروات والفاكهة.