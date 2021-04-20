شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم.. الطماطم تتراوح بين 1.5-2.5 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وتراوحت أسعار الطماطم الجملة بين 1.5-2.5 جنيها للكيلو، واستقرت أسعار الملوخية بين 5-11 جنيها للكيلو، وأسعار الفاصوليا بين 5-9 جنيهات للكيلو، والخيار البلدى بين 1.5-3.5 جنيها للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيها للكيلو.

استقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 2-3 جنيهات للكيلو، وتراوحت البسلة بين 3-6 جنيهات للكيلو، والبصل 2-4.5 جنيها للكيلو وأسعار يترواح سعر الجزر بين 3 - 5 جنيهات، وأسعار البامية تتراوح 35-40 جنيها للكيلو.

في حين سجلت أسعار الباذنجان في سوق العبور للجملة، 3-5 جنيهات للكيلو، والفلفل ألوان بين 17- 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، البطاطا بين 1.5- 2 جنيها، واستقر سعر الثوم 6-8 جنيهات للكيلو، وللكيلو.