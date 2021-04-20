شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي لأسعار البلاتينيوم لأول مرة في خمسة جلسات متغاضية عن انخفاض الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت أسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل تحو التراجع لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ التاسع من نيسان/أبريل متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة العاشرة في خمسة عشرة جلسة من الأعلى له منذ 20 من تشرين الثاني/نوفمبر 2020، موضحاً الأدنى له منذ الثالث من آذار/مارس وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الثلاثاء عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً ووسط شج البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:36 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت أسعار البلاتينيوم 0.15% لتتداول حالياً عند 1,209.30$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,211.06$ للأونصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.11% إلى 90.95 مقارنة بالافتتاحية عند 91.05.

هذا وقد تابعنا قرار صانعي السياسة النقدية لدى بنك الصين الشعبي (البنك المركزي الصيني) بالبقاء على سعر الإقراض الأساسي لمدة عام (LPR) عند 3.85% ولمدة خمسة أعوام عند 4.65%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات، وجاء ذلك قبل أن نشهد ألقاء الرئيس الصيني شي جينبينج كلمة رئيسية في حفل افتتاح المؤتمر السنوي لمنتدى بواو لآسيا.

وصرح الرئيس الصيني جينبينج في كلمته الذي ألقها منذ قليل أنه يجب دعم نظام التجارة متعدد الأطراف مع منظمة التجارة العالمية في جوهره، وأن الجائحة جعلت الأمر جلياً أنه يجب رفض التفكير في الحرب الباردة ذات المحصلة الصفرية، معرباً عن كون بلاده أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم، سوف تعرض نوع جديد من العلاقات الدولية، وسوف تبذل المزيد لمساعدة الدول النامية على هزيمة الفيروس التاجي.

كما أعرب الرئيس الصيني جينبينج عن الاستمرار في تقليص القائمة السلبية للاستثمار الأجنبي الوافد للصين، دعياً بذلك إلى تكامل اقتصادي عالميا أكبر ومحذراً من الانفصال، وذلك مع دعوته أيضا للولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم وحلفائها إلى تجنب "زعامة الآخرين"، موضحاً "الشؤون الدولية يجب أن تدار من خلال المفاوضات والمناقشات، ويجب أن تقرر جميع الدول مصير العالم في المستقبل" وذلك دون أن يذكر الولايات المتحدة تحديداً.

إلا أن الرئيس الصيني نوه أنه "يجب إلا تفرض دولة أو عدد قليل من البلدان قواعدها على الآخرين، ولا ينبغي أن يقود العالم أحادي الجانب لعدد قليل من البلدان"، ما أعتبره المراقبون أنه نقد مبطن لجهود أمريكا لتقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الصينية وحجب صادرات السلع مثل رقائق الحاسوب الآلي المتقدمة، مضيفاً "أي جهود لبناء حواجز وفصل الأعمال ضد مبادئ الاقتصاد والسوق، وستضر الآخرين فقط دون إفادة للمرء نفسه".

وفي نفس السياق، صرح الرئيس الصيني جينبينج أيضا منذ قليل "ما نحتاجه في عالمنا اليوم هو العدالة وليس الهيمنة" مضيفاً أن "إقحام الآخرين في الشؤون الداخلية للآخرين لن يحظى بدعم أي أحد"، وذلك مع أفادته بأن الصين لن تشارك أبداً في سباق التسلح، تطرقه إلى أن "نحن بحاجة إلى اتباع فلسفة التنمية الخضراء، وتعزيز التعاون الدولي حيال تغير المناخ، وبذل المزيد لتنفيذ اتفاقية باريس حيال تغير المناخ".

ونود الإشارة، لكون 41% من الطلب العالمي على البلاتينيوم يأتي من قطاع صناعية السيارات الذي تضرر مؤخراً وبالأخص في أوروبا من جراء تابعيات تفشي فيروس كورونا، بينما 31% من الطلب على البلاتينيوم يأتي من قطاع المصوغات التي شهد مؤخراً انتعاش نظراً لتراجع أسعار البلاتينيوم بشكل ملحوظ أمام الذهب لما دون النصف مؤخراً وذلك على الرغم من كون البلاتينيوم أندر 30 مرة من الذهب وكان في مطلع هذا القرن ضعف ثمن الذهب.