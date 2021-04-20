شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر هبوط للأسهم اليابانية في شهر مع مخاوف من عودة إجراءات العزل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت الأسهم اليابانية أكبر هبوط في شهر اليوم الثلاثاء تحت ضغط المخاوف من احتمال أن تقود إعادة فرض إجراءات عزل لاحتواء كوفيد-19 في أكبر المدن في البلاد إلى تباطؤ التعافي الاقتصادي.

وشهدت جميع القطاعات تقريباً تراجعاً ولم يغلق سوى مؤشر فرعي وحيد من بين 33 مؤشراً على صعود وكسب 16 سهماً فقط على المؤشر نيكاي الرئيسي.

وأغلق المؤشر نيكاي على هبوط 1.97 في المئة عند 29100.38 نقطة وهو أقل مستوى منذ 24 مارس/آذار، بينما فقد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.55 في المئة إلى 1926.25 نقطة وهو أكبر هبوط في أربعة أسابيع.

وقد تُفرض حالة الطوارئ في طوكيو وأوساكا مع ظهور إصابات بكوفيد- 19 مجدداً. وفرضت اليابان الشهر الجاري ما يشبه حالة الطوارئ في المقاطعتين ولكن هذه الإجراءات لم يكن لها تأثير يذكر في عكس الاتجاه حتى الآن.

ونزل سهم فاست للتجزئة ذو الثقل على المؤشر 2.17 في المئة بينما فقد سهم مجموعة سوفت بنك 1.84 في المئة.

واقتفت أسهم أشباه الموصلات أثر خسائر نظرائها في الولايات المتحدة ونزل سهم طوكيو إلكترون 2.3 في المئة وأدفانتست 3.2 في المئة وموراتا للتصنيع 1.58 في المئة.

(رويترز)