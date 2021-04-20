إدراج صندوق «بيتكوين» في «ناسداك دبي» خلال الربع الثاني

دبي: عبير أبو شمالة

أعلنت شركة ثري أي كيو 3iQ لإدارة الأصول الرقمية إنها حصلت على خطاب «لا توجد تعليقات جوهرية» من سلطة دبي للخدمات المالية فيما يتعلق بإدراجها المقترح لصندوق «بيتكوين» في بورصة ناسداك دبي.

ومن المتوقع أن يتم الإدراج في الربع الثاني من هذا العام. وقد تم إطلاق الصندوق في بورصة تورونتو للأوراق المالية في العام 2020 كأول صندوق «بيتكوين» رئيسي منظم في العالم ومدرج في البورصة. عند الإدراج في ناسداك دبي، سيكون صندوق البيتكوين أول صندوق مدرج للأصول الرقمية في الشرق الأوسط، مستفيداً من بيئة دبي التنظيمية ذات المستوى العالمي التي تدعم نمو أعمال واستثمارات الاقتصاد الجديد.

العلاقات مع كندا

وقال فريدريك باي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة 3iQ في تصريحات خاصة لـ«الخليج» إن الاختيار وقع على ناسداك - دبي، وذلك يرجع للتقارب والعلاقات الوطيدة بين الإمارات وكندا، واهتمام الإمارات بالتكنولوجيا المتقدمة التي تعد العملات الرقمية والبلوك تشين بصفة عامة جزءاً من نسيجها، كما لفت إلى أن دائرة اليوم تكتمل بذلك مع كندا ليصبح التداول على الصندوق متاحاً على مدار اليوم.

ولفت إلى أن الصندوق واجه في البداية صعوبات لدى سعيه للإدراج في كندا، حيث وجه بالرفض في البداية عندما تقدم بطلب للإدراج في بورصة تورنتو قبل 5 سنوات، ومن ثم استأنف الصندوق محاولاته للإدراج، الأمر الذي تتيحه النظم المعمول بها في الأسواق الكندية، لينجح بعد دعوى مفتوحة في إثبات استيفائه لكل الشروط التي تحكم إدراج الصناديق ويتمكن بالفعل من الإدراج في إبريل من العام الماضي.

العملة الرقمية

وقال إن الصندوق بدأ بمبلغ لا يزيد على 50 مليون دولار لتقترب قيمته اليوم من 1.5 مليار دولار في عام واحد، وذلك على الرغم من أنه أدرج خلال أصعب أوقات الجائحة في العام الماضي. ولفت إلى أن الفضل في النمو السريع للصندوق يرجع للاهتمام المتنامي بالعملة الرقمية التي بات يرى فيها المستثمرون أداة أساسية لحفظ القيمة ولتنويع المحفظة الاستثمارية. ولدى سؤاله عن المخاوف من التذبذب الحاد في قيمة العملة الرقمية الأكثر شهرة قال إن التذبذب ليس دوماً بالأمر السيئ، خاصة في حال كان للتذبذب سبب طبيعي كما هي الحال بالنسبة لفئات العملات الأخرى.

وأضاف قائلاً: «نعتقد أن هذه هي اللحظة المناسبة لتوسيع هذه الفرصة الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط. وقد شهد صندوق البيتكوين منذ إطلاقه في كندا، نجاحاً هائلاً محققاً ما يقرب من 1.37 مليار دولار أمريكي من الأصول المدارة. كما يوفر الصندوق للمستثمرين فرصة للاستثمار في أصل رقمي دقيق من خلال أداة مالية سلسة وواضحة ومحددة».

«دلما كابيتال»

وتحدث عن العملات الرقمية الأخرى قائلاً إن منها ما أثبت نجاحاً، وقد أطلقت الشركة صندوقاً لتداول عملة الإيثر، لكنه لفت إلى أن الشركة لا تستثمر ولن تستثمر في عملات الخصوصية الرقمية ولا تعتزم.

واختارت شركة 3iQ شركة دلما كابيتال، وهي منصة عالمية للاستثمار البديل، يقع مقرها في مركز دبي المالي العالمي لتكون المدير المشارك للتوسع الإقليمي للشركة.

وقال زاكاري سيفاراتي، الرئيس التنفيذي لشركة دلما كابيتال مانجمنت: «نحن نعتز ونفتخر في دلما كابيتال بقدرتنا على تحديد الحلول لعملائنا في مجال الاستثمار البديل، ونعتقد أن صندوق البيتكوين من 3iQ يقدم حلاً فعالاً للمستثمرين الإقليميين للوصول إلى فئة الأصول عبر أداة استثمار منظمة مع بنية تحتية قوية للسوق، ونتطلع إلى إتاحة هذا المنتج للعملاء على المنصات المصرفية الإقليمية وإدارة الثروات والوساطة».

مخاوف الاستثمار

وفي رد حول المخاوف المتعلقة بالاستثمار في البيتكوين قال سيفاراتي: إن أي مستثمر في العملة الرقمية الأكثر شهرة عليه أن يكون صاحب نظرة استثمارية طويلة الأجل ليس لعام أو لعامين بل لفترات زمنية طويلة. ولفت إلى أن السهر يتحدد وفقاً لمعادلة العرض والطلب لذا من المتوقع أن نرى في المرحلة المقبلة المزيد من الارتفاع في الأسعار مع تراجع العرض بصورة مستمرة مقابل الارتفاع المتواصل في مستويات الطلب.

ولفت إلى أن السيولة الضخمة التي جرى ضخها في الاقتصادات العالمية في صورة محفزات لمواجهة تبعات الجائحة والتي تصل إلى 15 تريليون دولار، تعني المزيد من السيولة التي تبحث عن أصول وفرص للاستثمار.

وأضاف قائلاً إن البيتكوين تمثل فرصة مناسبة لتنويع محفظة الاستثمار خاصة في الوقت الراهن مع تراجع جاذبية السندات وأدوات الدخل الثابت والمخاطرة المرتفعة للاستثمار في الأسهم، ولفت إلى أن الوقت اليوم ليس بالمناسب كذلك للاحتفاظ بالسيولة النقدية.

عينت 3iQ أيضاً عدداً من المستشارين الآخرين بصفات مختلفة لدعم الإدراج؛ 01 كابيتال هي شركة استشارات مالية للشركات مقرها لندن لإنشاء وتنفيذ الإدراج، وشركة Razlin Capital وهي شركة استثمارية مقرها لندن للحصول على المشورة بشأن الإدراج، وشركة Pinsent Masons LLP كمستشار قانوني لعملية الإدراج.