شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الثلاثاء 20-4-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 20-4-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك، وذلك مقارنة بختام التعاملات أمس، حيث استقر سعر الدولار والريال السعودى، بينما ارتفع سعر اليورو والجنيه الإسترلينى والدينار الكويتى، فسجل سعر اليورو 18.78 جنيه للشراء، 18.96 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 18.65 جنيه للشراء، 18.84 جنيه للبيع، واستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه، عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى

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ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى 18.78 جنيه للشراء، 18.96 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 18.65 جنيه للشراء، 18.84 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ليسجل 21.81 جنيه للشراء، 22.00 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 21.41 جنيه للشراء، 21.74 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

ارتفع صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى ليسجل 49.03 جنيه للشراء، و52.19 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 48.98 جنيه للشراء، و52.14 جنيه للبيع.