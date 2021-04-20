شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار الأمريكي لأول مرة في سبعة جلسات أمام نظيره الين الياباني عقب حديث كورودا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده من الأدنى له منذ الثالث من آذار/مارس، وليعد بصدد إنهاء أطول مسيرات خسائر يومية له منذ أواخر 2018 أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الثلاثاء عن الاقتصاد الياباني والتي تضمنت حديث محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا ووسط شج البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 07:01 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.04% إلى مستويات 108.20 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 108.16 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 108.32، بينما حقق الأدنى له في سبعة أسابيع عند 107.97، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأمس عند مستويات 108.17.

هذا وقد تابعنا أعرب محافظ البنك المركزي الياباني هاروهيكو كورودا من جديد عن كون تحقيق بنك اليابان لهدف التضخم اثنان بالمائة سيستغرق وقت، مضيفاً أننا لسنا في النقطة التي نناقش فيها ما إذا كنا سنبيع ممتلكاتنا في صناديق الاستثمار المتداولة أم لا، وأنه عندما نفرج عن مشترياتنا من صناديق الاستثمار المتداولة، فأننا سنستقر على التوصيات في اجتماع السياسة النقدية للمركزي الياباني.

وجاء ذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم وثالث أكبر دولة صناعية عالمياً، الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر تيراتاري الصناعي والتي أظهرت ارتفاعاً 0.3% مقابل تراجع 1.0% في كانون الثاني/يناير الماضي، دون التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع 0.6%.