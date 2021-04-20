شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للعقود الآجلة لأسعار الذهب مع تراجع الدولار خلال الجلسة الآسيوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة العاشرة في خمسة عشرة جلسة من الأعلى له منذ 20 من تشرين الثاني/نوفمبر 2020، موضحاً الأدنى له منذ الثالث من آذار/مارس وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الثلاثاء عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً ووسط شج البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:59 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم حزيران/يونيو القادم 0.07% لتتداول عند 1,771.80$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,770.50$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,770.60$ للأوتصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.12% إلى 90.94 مقارنة بالافتتاحية عند 91.05.

هذا وقد تابعنا قرار صانعي السياسة النقدية لدى بنك الصين الشعبي (البنك المركزي الصيني) بالبقاء على سعر الإقراض الأساسي لمدة عام (LPR) عند 3.85% ولمدة خمسة أعوام عند 4.65%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات، وجاء ذلك قبل أن نشهد ألقاء الرئيس الصيني شي جينبينج كلمة رئيسية في حفل افتتاح المؤتمر السنوي لمنتدى بواو لآسيا.

وصرح الرئيس الصيني جينبينج في كلمته الذي ألقها منذ قليل أنه يجب دعم نظام التجارة متعدد الأطراف مع منظمة التجارة العالمية في جوهره، وأن الجائحة جعلت الأمر جلياً أنه يجب رفض التفكير في الحرب الباردة ذات المحصلة الصفرية، معرباً عن كون بلاده أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم، سوف تعرض نوع جديد من العلاقات الدولية، وسوف تبذل المزيد لمساعدة الدول النامية على هزيمة الفيروس التاجي.

كما أعرب الرئيس الصيني جينبينج عن الاستمرار في تقليص القائمة السلبية للاستثمار الأجنبي الوافد للصين، دعياً بذلك إلى تكامل اقتصادي عالميا أكبر ومحذراً من الانفصال، وذلك مع دعوته أيضا للولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم وحلفائها إلى تجنب "زعامة الآخرين"، موضحاً "الشؤون الدولية يجب أن تدار من خلال المفاوضات والمناقشات، ويجب أن تقرر جميع الدول مصير العالم في المستقبل" وذلك دون أن يذكر الولايات المتحدة تحديداً.

إلا أن الرئيس الصيني نوه أنه "يجب إلا تفرض دولة أو عدد قليل من البلدان قواعدها على الآخرين، ولا ينبغي أن يقود العالم أحادي الجانب لعدد قليل من البلدان"، ما أعتبره المراقبون أنه نقد مبطن لجهود أمريكا لتقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الصينية وحجب صادرات السلع مثل رقائق الحاسوب الآلي المتقدمة، مضيفاً "أي جهود لبناء حواجز وفصل الأعمال ضد مبادئ الاقتصاد والسوق، وستضر الآخرين فقط دون إفادة للمرء نفسه".

وفي نفس السياق، صرح الرئيس الصيني جينبينج أيضا منذ قليل "ما نحتاجه في عالمنا اليوم هو العدالة وليس الهيمنة" مضيفاً أن "إقحام الآخرين في الشؤون الداخلية للآخرين لن يحظى بدعم أي أحد"، وذلك مع أفادته بأن الصين لن تشارك أبداً في سباق التسلح، تطرقه إلى أن "نحن بحاجة إلى اتباع فلسفة التنمية الخضراء، وتعزيز التعاون الدولي حيال تغير المناخ، وبذل المزيد لتنفيذ اتفاقية باريس حيال تغير المناخ".

بخلاف ذلك، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية ذات أمد 10 أعوام 0.22% إلى 1.61% ليعكس ارتداده للجلسة الرابعة من الأدنى له منذ 11 من آذار/مارس، وذلك على الرغم من توالي التأكيدات مؤخراً من قبل أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح وعلى رأسهم محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي على الفائدة صفرية حتى تحقيق تعافي اقتصادي قوي.

وفي نفس السياق، أفاد باول الأربعاء الماضي أنه في الوقت المناسب سيخفض الاحتياطي الفيدرالي مشترياته الشهرية من السندات التي تفوق 120$ مليار، وذلك قبل اللجوء إلى زيادة الفائدة على الأموال الفيدرالية، ونود الإشارة لكون العلاقة بين العائد على سندات الخزانة وأسعار الذهب عكسية لكون الذهب الذي يعد ملاذ آمن وبديل للاستثمار لا يعطي عائد، إلا أنه يعد أداة للتحوط من التضخم والذي من المتوقع أن يرتفع بقوة هذا العام.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا في نهاية الأسبوع الماضي التقرير التي تطرقت لكون الدراسة التي أجرتها جامعة أوكسفورد البريطانية على لقاحي شركتي فايزر وموديرنا الأمريكيتان المضادان لفيروس كورونا، تطرقت لكون اللقاحان قد تؤديان إلى حدوث جلطات دموية، وأن تلك الافتراضية تم التوصل إليها عقب فحص نحو 490 ألف شخص خضعوا للتطعيم بلقاحي فايزر وموديرنا.

كما أفادت الدراسة الجامعة البريطانية بأن خطر ظهور جلطات دموية في الأوردة المخية بسبب التطعيم بلقاح شركة أسترازينيكا البريطانية للفيروس التاجي والذي تم إنتاجه بالتعاون مع جامعة أوكسفورد يقدر بنحو خمسة حالات من بين كل مليون شخص، فيما يصل المعدل للقاحي فايزر وموديرنا إلى نحو أربعة حالات من بين كل مليون شخص.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا بالأسبوع الماضي أفادت البيت الأبيض بأن حملة التلقيح الأمريكية لا تزال على المسار الصحيح على الرغم من توقف جرعات جونسون أند جونسون بسبب مخاوف صحية وذلك بعد أن تم إعطاء أكثر من 6.8 مليون جرعة من لقاح جونسون آند جونسون في الولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً، الأمر الذي حد بشكل أو بأخر من قلقل المستثمرين حيال انتكاسة على جبهة التطعيم ضد فيروس كورونا.

وفي نفس السياق، فقد أعلنت شركة موديرنا أيضا الأسبوع الماضي عن كون لقاحها للفيروس التاجي كان فعل بما يفوق 90% في الحماية من كورونا وفعال أكثر من 95% ضد الفيروس حتى ستة أشهر بعد الجرعة الثانية، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 141.06 مليون ولقي 3,015,043 شخص مصرعهم في 223 دولة.