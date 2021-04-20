شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "أسمنت اليمامة" تتراجع 55.7% في الربع الأول 2021 لانخفاض المبيعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية لشركة أسمنت اليمامة، المُعلنة اليوم الثلاثاء، تراجعاً في الأرباح بنسبة 55.7% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 54.9 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 124 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وحققت الشركة ارتفاعاً في الأرباح التشغيلية إلى 57.4 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 131.3 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة التراجع في الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى انخفاض كمية وقيمة المبيعات للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام 2020.

وارتفعت المبيعات إلى 180.3 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل مبيعات بلغت 1.2 مليون ريال خلال الربع المُقابل من 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 363.3 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 256.3 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى ارتفاع كمية المبيعات خلال العام 2020، مقارنةً مع العام 2019، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى خلال 2020 مقابل 2019.

وارتفعت المبيعات إلى 879.9 مليون ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 801.9 مليون ريال خلال العام 2019.