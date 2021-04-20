شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع صادرات النفط السعودية في فبراير 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت بيانات صادرة عن مؤسسة جودي، أن إجمالي صادرات النفط السعودية في فبراير شاملة النفط الخام والمنتجات النفطية بلغت 6.86 مليون برميل يوميا.

وقالت المؤسسة إن صادرات الخام السعودية انخفضت 0.957 مليون برميل يوميا على أساس شهري إلى 5.625 مليون برميل يوميا في فبراير، بحسب وكالة رويترز.

وأشارت إلى أن مخزونات النفط الخام السعودية تراجعت 2.632 مليون برميل إلى 134.575 مليون برميل في فبراير.

وتراجع إنتاج السعودية من الخام 0.956 مليون برميل يوميا على أساس شهري إلى 8.147 مليون برميل يوميا، وفقا للمؤسسة والتي أشارت بيانها إلى أن استهلاك الخام في مصافي التكرير السعودية المحلية تراجع 0.062 مليون برميل يوميا إلى 2.281 مليون برميل يوميا في فبراير.

وارتفع الطلب السعودي على المنتجات النفطية 0.070 مليون برميل يوميا إلى 1.885 مليون برميل يوميا في فبراير، كما ارتفعت صادرات المنتجات النفطية السعودية 0.060 مليون برميل يوميا إلى 1.23 مليون برميل يوميا في فبراير.

يشار إلى أن صادرات السعودية من النفط الخام وإجمالي المنتجات النفطية ارتفعت في ديسمبر 2020 إلى 7.71 مليون برميل يوميا من 7.42 مليون برميل يوميا في نوفمبر الماضي.

وكانت صادرات السعودية من النفط الخام في نوفمبر الماضي للشهر الخامس على التوالي لتبلغ ذروة سبعة أشهر.

وزاد إجمالي صادرات الخام والمنتجات النفطية لأكبر مصدر للخام في العالم السعودية عن شهر أكتوبر السابق 46 ألف برميل يوميا.