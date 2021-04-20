شكرا لقرائتكم خبر عن مركز تجهيز حقول النفط يستثمر 570 مليون دولار في مدينة الملك سلمان للطاقة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن مركز تجهيز حقول النفط المحدود، ترسية مقاولة لإنشاء مركزهم في المملكة بمبلغ 570 مليون دولار لخدمة المستأجرين في مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك).

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" ستبلغ مساحة مركز تجهيز حقول النفط مليون متر مربع، وسيضم عدة مناطق وقطاعات. كما يأتي إنشاء هذا المركز في خطوة بالغة الأهمية لسلسلة الإمداد، وتمكين المستثمرين من توطين كل ما يتعلق بأعمال الطاقة وخدماتها لتوفيرها للمناطق المجاورة وتحقيق الفائدة القصوى من وجودهم في المدينة.

وتعمل مدينة سبارك على المسار الذي يكفل لها أن تصبح بيئة الأعمال الرائدة على مستوى العالم والقائمة على الطاقة، بحيث توفر الأساس الذي يُمكِّن القطاع من تحقيق الابتكار والتطور. ومن المتوقع أن يُسهم استثمار مركز تجهيز حقول النفط المحدود في مرحلته الأولى في تحقيق قيمة إضافية نظرًا لأنه سيُسهم في إيجاد قاعدة إمدادات للنفط والغاز والمحافظة عليها، ويوفر مرافق مسبقة البناء للمستثمرين والشركاء بمختلف مستوياتهم.

ومع إنجاز 80% من المرحلة الأولى من إنشاء البنية التحتية، تُعد مدينة سبارك أول مدينة صناعية في العالم تحصل على شهادة الريادة من الفئة الفضية في مجال الطاقة والتصميم البيئي.

ويراعي مركز تجهيز حقول النفط المحدود في بنائه لقاعدة إمدادات النفط والغاز تركيز (سبارك) على الاستدامة والتصاميم والإنشاءات التي تراعي الاعتبارات البيئية.

ويضع المشروع في عين الاعتبار المحافظة على البيئة من خلال الاستفادة من الخبرات التي تقدم حلولًا هندسية وتصميمية تهدف للحدّ من تأثير أعمال بناء البنية التحتية على البيئة.

وكانت مدينة الملك سلمان للطاقة "سبارك" قد وقعت اتفاقية مع الشركة الوطنية للخدمات البترولية "نابيسكو" باستثمار 100 مليون دولار وذلك في شهر أغسطس 2020.

ووفقاً لبيان سابق على الموقع الإلكتروني لمدينة الملك سلمان للطاقة، فإن الاتفاقية تتضمن بناء منشأة لتصنيع معدات حفر آبار النفط وتوفير خدمات الصيانة والإصلاح، مما يضيف إلى رؤية تكامل سلسلة قيمة الطاقة لسبارك.

وتُعد مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) بيئة أعمال متكاملة. تقع (سبارك) على منطقة تبلغ مساحتها 50 كيلو متر مربع، ويجري بناؤها لتصبح البوابة الرائدة لقطاع الطاقة الإقليمي، بحيث توفر مجموعة كاملة من الحلول لمساندة نمو الأعمال في المملكة.