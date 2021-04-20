شكرا لقرائتكم خبر عن "السعودية لإعادة التمويل" تعتزم إصدار صكوك دولية بما يصل إلى مليار دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف مجيد عبدالجبار، مدير الخزينة وأسواق المال العالمية لدى الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري والمملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة "السيادي السعودي"، أن الشركة تستعد لإصدار دولي من الصكوك قبل نهاية العام، بقيمة قد تصل إلى مليار دولار.

وقال إن التصنيف الجيد الذي منحته "فيتش" للشركة يساعدها على تخفيض تكاليف الإقراض إذا تم اللجوء إلى سوق الصكوك، مشيراً إلى أن الشركة مدعومة حكومياً وهو ضمان يعطي الشركة إمكانية الحصول على تكلفة منخفضة لإصداراتها محليا ودوليا، بنسب مقاربة لتكلفة الحكومة، بحسب موقع قناة العربية.

وقال إنه سيكون وفق الاحتياجات على أن يتراوح بين 500 مليون دولار و مليار دولار، لافتاً إلى أن الصكوك تعد مصدر التمويل الرئيسي حالياً للشركة إلى جانب قروض قصيرة الأمد من البنوك.

وأكد طموح الشركة في لعب دور فعال في برنامج الإسكان بدعم السيولة في السوق الثانوية وتخفيض التكلفة الكلية على المواطنين السعوديين الراغبين في تملك مسكن.

وكشف أيضاً أن محفظة "السعودية لإعادة التمويل العقاري" من القروض، وصلت إلى 6.5 مليار ريال بنهاية 2020، مرتفعة من 2.2 مليار ريال في نهاية 2019، مشيرا إلى أن الشركة تستهدف أن تكون 20% من القروض العقارية تحت مظلة الشركة بحلول 2025.

يشار إلى أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري أطلقت في الشهر الماضي برنامجا لتخفيف عبء التمويلات العقارية بالتعاون مع شركائها الممولين من البنوك وشركات التمويل العقاري، ليشمل تأجيل الأقساط دون تكلفة لمدة 90 يوماً.

وذلك في إطار التزام الشركة بالإجراءات التي اتخذتها مؤسسة النقد العربي السعودي لدعم كافة القطاعات الاقتصادية في ظل الظروف الراهنة.

ويهدف البرنامج إلى منح مستفيدي التمويل العقاري ضمن محفظة الشركة من العاملين في القطاع الخاص بشكل عام (باستثناء المؤسسات المالية) والرعاية الصحية وأصحاب الأعمال الخاصة المتأثرين بجائحة فيروس كورونا الخيار بتأجيل أقساط التمويل العقاري لمدة ‏تصل إلى 3 أشهر في حال رغبتهم بذلك، دون أية تكلفة إضافية، بحسب "العربية"