شكرا لقرائتكم خبر عن البحر الأحمر للتطوير تقترب من إغلاق قرض بـ 14 مليار ريال من مجموعة بنوك محلية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقترب شركة البحر الأحمر للتطوير، من إغلاق صفقة اقتراض بقيمة 14 مليار ريال ما يعادل 3.7 مليار دولار مع مجموعة بنوك محلية من بينها البنك الوطني السعودي والبنك السعودي الفرنسي وبنك الرياض والبنك السعودي البريطاني.

وستساعد صفقة التمويل في إنجاز المرحلة الأولى من التطوير وستكون بمثابة ما يسمى بالقرض الأخضر، مع استخدام العائدات لتمويل الاستثمار المستدام بيئياً، وستكون بآجال 15 عاما وسعر فائدة يزيد بنحو 1% عن سعر الفائدة بين البنوك السعودي، بحسب موقع العربية نقلاً عن وكالة "بلومبرج".

وتأسست شركة البحر الأحمر للتطوير عام 2017، وهي مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وتعمل على تطوير مشروع يمتد على مساحة 28 ألف كيلو متر مربع على الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية.

وكانت شركة البحر الأحمر للتطوير قد وقعت في فبراير الماضي عقداً مع شركة "جارتنر" لتقدم الأخيرة بموجبه خدمات استشارية بخصوص المشتريات التقنية لمشروع البحر الأحمر.

ومشروع البحر الأحمر سيتألف بمجرد اكتماله في 2030 من 50 فندقاً، حيث سيوفر ما مجموعه 8000 غرفة فندقية وحوالي 1300 وحدة سكنية موزعة على 22 جزيرة و 6 مناطق داخلية، إضافة إلى مرسى يخوت، ومراكز ترفيهية، ومطار دولي، والمرافق العامة واللوجستية.

وكان الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي ورئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر للتطوير، أطلق مؤخرا، الرؤية التصميمية "كورال بلوم" للجزيرة الرئيسية بمشروع البحر الأحمر، الذي يعد واحداً من أكبر المشاريع السياحية طموحاً في العالم.

وتُعد شركة البحر الأحمر للتطوير شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة في المملكة ويرأس مجلس إدارتها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد.

يشار إلى أن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي ورئيس مجلس إدارة شركة نيوم، أعلن في يناير الماضي عن إطلاق مشروع مدينة "ذا لاين" في نيوم، الذي يعد نموذجاً لما يمكن أن تكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلا، ومخططا يكفل إيجاد التوازن للعيش مع الطبيعة.

وستضم مدينة "ذا لاين" مجتمعات إدراكية مترابطة ومعززة بالذكاء الاصطناعي على امتداد 170 كم ضمن بيئة بلا ضوضاء أو تلوث، وخالية من المركبات والازدحام، واستجابة مباشرة لتحديات التوسع الحضري التي تعترض تقدم البشرية، مثل البنية التحتية المتهالكة، والتلوث البيئي، والزحف العمراني والسكاني.