شكرا لقرائتكم خبر عن ولاء للتأمين: قيمة عقد "أرامكو" تتجاوز 20% من إجمالي الأقساط المكتتبة لدينا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة ولاء للتأمين التعاوني أن الاتفاقية التأمينية مع شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) والمستهدف منها تقديم تغطية تأمينية لمنتجات الطاقة والممتلكات والمركبات والبحري ومنتجات أخرى والمبرمة في مارس الماضي تزيد قيمتها عن 20% من إجمالي أقساط التأمين لديها كشركة تأمين للعام المالي 2020.

وأوضحت الشركة في بيان لـ"تداول"، أن مدة العقد سنة واحدة تبدأ مطلع أبريل 2021، متوقعة أن يكون للعقد تأثير إيجابي على نتائج الشركة المالية لعام 2021.

وأشارت إلى أنه لا توجد أطراف ذات علاقة، مؤكدة أن الاتفاقية تمت ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية.

يشار إلى أن شركة ولاء للتأمين ارتفع صافي أرباحها السنوية قبل الزكاة بنسبة 213.6%، ليصل إلى 72.625 مليون ريال، مقابل 23.159 مليون ريال خلال عام 2019.

وكانت النتائج المالية أظهرت أن إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بلغ نحو 1.47 مليار ريال في 2020، مقابل 1.22 مليار ريال في 2019، بارتفاع 21.2%.