شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "بحري" تتراجع 89% بالربع الأول 2021 لانخفاض عوائد قطاع النفط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، المعلنة اليوم الإثنين، تراجعاً في الأرباح بنسبة 89.6% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 43.56 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 419.22 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 61.37 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 505.87 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الأول 2021 إلى الانخفاض الكبير في العوائد من قطاع النفط، وذلك بسبب إنخفاض معدلات أسعار النقل بالإضافة لإنخفاض عمليات النقل. في حين ساهم الإنخفاض في المصروفات التمويلية، وإرتفاع الأرباح من الاستثمار في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية خلال هذا الربع مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق في الحد من الانخفاض في صافي الربح.

وتراجعت المبيعات إلى 1.2 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 2.08 مليار ريال خلال الربع الأول من العام 2020.

وكانت الشركة قد حققت خلال العام 2020 صافي أرباح بلغ 1.6 مليار ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 620.7 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

تجدر الإشارة إلى أن أرباح الشركة ارتفعت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، إلى 1.5 مليار ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 371.6 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.