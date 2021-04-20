شكرا لقرائتكم خبر عن «دانة غاز» تتسلم 194 مليون درهم من عملياتها في كردستان العراق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت «دانة غاز»، عن استلام شركة «بيرل بتروليوم المحدودة» («بيرل بتروليوم») مبلغ 151 مليون دولار (553 مليون درهم ) من مبيعات الغاز والمكثفات والغاز البترولي المسال في إقليم كردستان العراق منذ بداية العام وحتى الآن. وتقوم حكومة إقليم كردستان بسداد المبالغ المستحقة بشكل كامل وفي موعد الاستحقاق.

تمتلك «دانة غاز» 35% من أسهم «بيرل بتروليوم»، وبالتالي تبلغ حصتها من الدفعات التي تسلمتها «بيرل بتروليوم» في إقليم كردستان العراق حتى الآن 53 مليون دولار (194 مليون درهم ). ومن إجمالي دفعاتها المستلمة هذا العام، حصلت «بيرل بتروليوم» على 24.6 مليون دولار من مستحقاتها المتأخرة، وبلغت حصة «دانة غاز» منها 8.6 مليون دولار أمريكي. وانخفضت مستحقات «بيرل بتروليوم» المتأخرة من إقليم كردستان العراق لتصل إلى 42 مليون دولار وذلك بعد سداد آخر دفعة، وتصل حصة «دانة غاز» منها إلى 14.8 مليون دولار. وفي ظل أسعار النفط الحالية، من المتوقع أن تتم تسوية جميع المستحقات المتأخرة خلال الربع الثالث من العام الحالي.

توسعة محطة خورمور



وشهد إقليم كردستان العراق قفزة إنتاجية كبيرة خلال الربع الأخير من عام 2020 بفضل أعمال توسعة محطة خورمور التي تم الانتهاء منها في يوليو الماضي. ونتيجة لذلك واصلت «دانة غاز» تسجيل أداء تشغيلي قوي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2021؛ حيث ارتفع إنتاجها من الغاز في الإقليم بنسبة 12%، بمعدل 439 مليون قدم مكعب قياسي يومياً في الربع الأول، مقارنةً بـ 391 مليون قدم مكعب قياسي يومياً في نفس الفترة من العام الماضي. وساهم هذا الارتفاع في زيادة إجمالي إنتاج المجموعة بنسبة 9% ليصل إلى 35,300 برميل نفط مكافئ يومياً في الربع الأول من عام 2021 مقابل 32,400 برميل نفط مكافئ يومياً في الربع الأول من عام 2020.

وقال الدكتور باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة «دانة غاز»: «سعداء جداً بالأداء القوي الذي سجلته أصولنا في إقليم كردستان العراق خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، والذي سينعكس بشكل إيجابي على ربحية الشركة في ظل أسعار النفط حالياً. وفي ضوء التزام حكومة الإقليم بسداد مستحقاتها السابقة، فإننا نتوقع استلام مستحقاتنا المتأخرة كافة مع نهاية الربع الثالث من هذا العام. ونحن متفائلون بالاستثمارات التي نجريها في إطار خططنا المستقبلية للنمو مرتكزين في ذلك إلى إنجازاتنا على صعيد زيادة الإنتاج والدفعات النقدية المنتظمة التي استلمناها من عملياتنا في إقليم كردستان العراق خلال العام المنصرم».