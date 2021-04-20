شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله بن زايد يبحث مع وزير خارجية باكستان تطوير التعاون المشترك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي- وام

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، وزير خارجية باكستان شاه محمود قريشي.

وتبادل سموه وشاه محمود قريشي التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وبحثا العلاقات الإماراتية - الباكستانية وسبل تعزيزها وتنمية وتطوير أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة ومنها التجارية والصحية والاقتصادية.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، عمق العلاقات التي تجمع الإمارات وباكستان وتستند إلى تاريخ طويل من العمل المشترك والثقة والاحترام المتبادل، مشيراً إلى الحرص على تنمية وتطوير التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في المجالات المختلفة بما يخدم مصالحهما المشتركة ويعود بالخير على شعبيهما.

وتناول الجانبان التعاون بين البلدين الصديقين في مواجهة تداعيات جائحة «كوفيد - 19»، إضافة إلى سبل تعزيز العمل الدولي الجماعي لمعالجة آثار الجائحة وضمان توفير لقاحات المرض إلى كافة الدول.

واستعرض سموه وشاه محمود قريشي مشاركة باكستان بمعرض إكسبو 2020 دبي الذي تستضيفه الإمارات ويفتتح أعماله في شهر أكتوبر المقبل.

وتقدم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بالتهنئة إلى قريشي بمناسبة إنجاز جناح باكستان في إكسبو 2020 دبي، معرباً عن تطلعه لمشاركة باكستانية بارزة في هذا المعرض العالمي. وحضر اللقاء أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة.