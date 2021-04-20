شكرا لقرائتكم خبر عن هل يسجل الذهب 800 جنيها للجرام بدون مصنعية هذا الأسبوع؟.. شعبة المعادن الثمينة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع استمرار ارتفاع سعر الذهب، في السوق العالمي والمحلي، فإن سيناريو تسجيل الذهب مستويات 800 جنيها للجرام من عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في مصر لا يزال مطروح وبقوة، فهل تصل الأسعار إلي هذا الرقم هذا الأسبوع؟.

توقع جورج عبد الله، عضو شعبة المعادن الثمينة في الغرفة التجارية، استمرار تحقيق الذهب ارتفاعات في أسعاره بالسوق المصري في ظل ارتفاع واضح لمؤشر الأسعار العالمية، مشيراً إلى أن أونصة الذهب عالمياً ترتفع لمستويات تقترب من 1790 دولار للأونصة مرجعاً ذلك إلي انخفاض الدولار لأدنى مستوياته في أكثر من شهر.

وقال عبد الله لـ"الخليج 365"، إن الأسعار العالمية للمعادن الثمينة تتلقي دعما كبيراً من هبوط الدولار أمام سلة العملات الرئيسية، وهو ما يقلل تكاليف حيازة الذهب، وهذا تسبب في الارتفاع الكبير بأسعار المعدن النفيس على مدار الأسبوع الماضي بنسبة تتجاوز 2.3%.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية قد تشهد مزيد من الدعم للذهب في ظل استمرار هبوط عائد السندات الأمريكية لمستويات متدنية ، وهذا يزيد الطلب على المعادن الثمينة الأخري خلال الأسبوع الجاري، مشيراً إلى أن استمرار الأوضاع على شكلها الحالي قد يدفع بنا لمستويات 1800 دولار للأونصة.

وبشأن السوق المصري، كشف جورج عبد الله، أن الاتجاه العالمي للمعدن الأصفر يدفع السعر في مصر لمواصلة تسجيل ارتفاعات جديدة قد تصل بنا في نهاية المطاف لمستوي 800 جنيها للجرام من عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في مصر، وهذا يعود بنا لسيناريو عام 2020 .