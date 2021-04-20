شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم البلدى اليوم.. السجق 120-130 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء 20 - 4-2021، استقرارا فى أسعار اللحوم البلدى بمحلات الجزارة والهايبر ماركت، حيث تراوح سعر اللحوم الكندوز بين 120-140 جنيها، و الكبدة البلدى 130-150 جنيها، الكلاوي والقلب 120-130 جنيها للكيلو، السجق البلدى 120-130 جنيها، وسجلت اللحوم الضأن 130-150 جنيها للكيلو، و الجملي 100-120 جنيها للكيلو.

كما استقر سعر كباب الحلة، عند 130-145 جنيها للكيلو، و المفروم بجميع دراجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، الموزة الكندوز تتراوح بين 130-150 جنيها للكيلو ، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو.

وكان المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أعلن أن مبادرة أهلا رمضان، و التي بدأت منذ بداية شهر رمضان المبارك لتخفيض الأسعار على مجموعة السلع الغذائية الأساسية، و التي انطلقت تحت شعار معا من أجل مصلحة المستهلك ستشمل طرح المنتجات الغذائية الخاصة بعيد الفطر المبارك، ومن المقرر طرح تلك المنتجات في المنافذ الخاصة بعروض أهلا رمضان بدءا من الأسبوع المقبل بتخفيضات تتراوح من 15 إلى 30% في جميع محافظات الجمهورية.