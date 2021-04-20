شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحاول بإيجابية – تحليل - 20-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر النفط بإيجابية طفيفة في محاولة لاستئناف الاتجاه الصاعد المقترح في تقاريرنا الأخيرة، ليبقى السيناريو الإيجابي فعالأً على المدى اللحظي والقصير، والذي يحصل على دعم مستمر من المتوسط المتحرك 50، معتمدين على الثبات فوق مستوى 62.20، مع التذكير بأن هدفنا التالي يصل إلى 67.95.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 62.20 والمقاومة 65.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد