شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار الاسترالي للأعلى له في شهر أمام نظيره الأمريكي عقب محضر اجتماع المركزي الاسترالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الاسترالي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى له منذ 18 من آذار/مارس، حينما اختبر الأعلى له منذ 26 من شباط/فبراير أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الثلاثاء عن الاقتصاد الاسترالي والتي تضمنت كشف بنك استراليا الاحتياطي عن محضر اجتماعه الأخير ووسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:34 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.39% إلى مستويات 0.7789 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7759 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له في شهر عند 0.7793، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7753.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الاسترالي كشف البنك المركزي الاسترالي عن محضر اجتماعه الذي عقد في السادس من هذا الشهر والذي تم خلاله البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق 0.10%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات آنذاك، وأعرب صانعي السياسة النقدية لدى بنك استراليا الاحتياطي من خلال المحضر أنه من غير المرجح للغاية الانتقال إلى معدلات الفائدة السلبية.

كما تطرق محضر اجتماع البنك المركزي الاسترالي إلى أنه تم تعافي الوظائف إلى القمة التي كانت عليها قبل الجائحة، قريباً جداً من المتوقع، وأن بنك استراليا الاحتياطي لا يتوقع أن بلوغ أهداف التوظيف والتضخم حتى عام 2024 على أقرب تقدير وأن المركزي الاسترالي ملتزم بالمحافظة على عائد على النقدي عند 10 نقط أساس طالما كان ذلك ضرورياً.

ويذكر أن محافظ البنك المركزي الاسترالي فليب لوي أفاد في السادس من نيسان/أبريل في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الاجتماع بأنه لم يتم الوصول إلى توقعات التوظيف والتضخم حتى عام 2024 على أبدر تقدير، وأن بنك استراليا الاحتياطي لن يرفع الفائدة لحين عودة التضخم الحقيقي إلى الهدف ما بين اثنان وثلاثة بالمائة، مع تأكيده آنذاك على التزام المركزي الاسترالي بهدف عائد بواقع 10 نقطة أساس للأعوام الثلاثة المقبلة، وأفادته بأن الدولار الاسترالي لا يزال في النطاق العلوي من نطاقه الأخير.