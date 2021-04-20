شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجرافيك.. رغم استمرار أزمة كورونا صادرات مصر ترتفع لـ7.4 مليار دولار بالربع الأول من 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت الصادرات المصرية، غير البترولية ارتفاع ملحوظ بالربع الأول من 2024، خلال الفترة من يناير إلي مارس 2021، وذلك رغم استمرار تداعيات أزمة فيروس كورونا وتأثيرها على الاستيراد والتصدير.

- 6 مليارات و990 مليون دولار إجمالي الصادرات بنفس الفترة من العام الماضي.

- مساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال الأزمة يرفع الصادرات 6%.

- الواردات المصرية شهدت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 2% خلال الربع الأول من العام الجاري.

- فاتورة الواردات تسجل 16 مليار و991 مليون دولار مقارنة بنحو 16 مليار و675 مليون دولار.

- انخفاض عجز الميزان التجاري 1% ليسجل 9 مليار و552 مليون دولار .

- قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة يتصدر بقيمة مليار و530 مليون دولار.

- قطاع مواد البناء يسجل مليار و353 مليون دولار.

- قطاع الصناعات الغذائية يسجل 965 مليون دولار .

- السلع الهندسية والإلكترونية تسجل صادرات 739 مليون دولار.

- صادرات الملابس الجاهزة 434 مليون دولار .

- قطاع الصناعات الطبية بقيمة 174 مليون دولار.