- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز حدائق أكتوبر ينتهي من زراعة 12300 شجرة مثمرة داخل المدينة والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف المهندس محمد مصطفى، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن أبرز المناطق التى تم الانتهاء من تشجير الشوارع بها هي "1185، وابني بيتك 7 ، والمخابرات، وابني بيتك 4 ، والنايل سات، وطريق زويل ".
وأشار إلى أن الجهاز مستمر فى خطة التشجير ، لحين الانتهاء من تشجير كامل شوارع وأحياء المدينة بالكامل .
وأضاف أنه سيتم تنفيذ مشروعات طرق فى عدة مناطق منها " منطقة الـ104 عمارة ، وابني بيتك 7 ، و645 عمارة ، ومنطقة 262 عمارة ، ومنطقة سكن مصر، ومشروع دار مصر، و1185 عمارة ، و130 فدان، ومنطقة اسكان الأراضى كميزة وأكثر تميزا .
وأشار الي أن خطة الجهاز تقدر بنحو 3 مليار و250 مليون جنيه ، خلال العام المالي 2021، وتتضمن تنفيذ مشروعات طرق وكهرباء وإسكان ولاند سكيب وخلافة .
المهندس محمد مصطفي والزميل أحمد حسن
المهندس محمد مصطفي والزميل أحمد حسن