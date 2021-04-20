شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يستأنف الميل الهابط – تحليل - 20-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف زوج الدولار مقابل الفرنك تداولاته السلبية بشكل ملحوظ يوم أمس ليكسر دعم القناة اللحظية الهابطة التي تظهر بالصورة، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط، والطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا المنتظر عند 0.9100.

لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة بشرط الثبات دون 0.9250، مع الإشارة إلى أن كسر المستوى المستهدف سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 0.8990 كمحطة تالية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9100 والمقاومة 0.9200

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط