شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يحاول تأكيد الاختراق – تحليل - 20-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بمحاولات اختراق مستوى 0.7765، ويحصل على دعم مستمر من المتوسط المتحرك 50، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد التي تمتد أهدافها إلى 0.7840 ثم 0.7900، مع الإشارة إلى أن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق 0.7685.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7720 والمقاومة 0.7840

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد