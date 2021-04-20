شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحت ضغط سلبي مؤقت – تحليل - 20-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واجه سعر الفضة ضغط سلبي لحظي ليقترب من الدعم المحوري 25.50، مع ملاحظة أن المتوسط المتحرك 50 يلتقي مع هذا الدعم ليضيف مزيد من القوة إليه، بانتظار الارتداد صعوداً لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يتواجد هدفه التالي عند 27.00.

لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد للفترة القادمة ما لم نشهد كسراً واضحاً وثباتاً بإغلاق يومي دون مستوى 25.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.50 والمقاومة 26.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد