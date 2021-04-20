شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يختبر أرضية الدعم – تحليل - 20-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقّف انخفاض سعر الذهب قرب الدعم المحوري 1765.00، يرافقه وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في البيع، بانتظار المساهمة بدفع السعر لاستئناف الاتجاه الصاعد المقترح في تقاريرنا الأخيرة، والذي ينتظم داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة.

من هنا، فإننا نرجّح أن نشهد تداولات إيجابية اليوم، والهدف التالي يتواجد عند 1800.00، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر 1765.00 سيضع السعر تحت ضغط سلبي إضافي لاختبار مناطق 1750.00 قبل أي محاولة إيجابية جديدة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1760.00 والمقاومة 1790.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد