شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يفقد العزم – تحليل - 20-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تداولات مختلطة يوم أمس، حيث ارتد صعوداً بعد الانخفاض الذي شهده في الجلسات الماضية، ليختبر مقاومة القناة اللحظية الهابطة التي تظهر بالصورة، يرافقه وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في الشراء، بانتظار تحفيز السعر على الانخفاض من جديد.

لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط ما لم يتم اختراق 1.2615 والثبات فوقه، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يمتد إلى 1.2365.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2450 والمقاومة 1.2575

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط