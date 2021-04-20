شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يقترب من الهدف – تحليل - 20-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الين تداولات سلبية ملحوظة يوم أمس ليختبر حاجز 108.00، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط، والذي يستهدف اختبار مستوى 107.70 بشكل رئيسي، مع الإشارة إلى أن كسر هذا المستوى سيمد الموجة الهابطة لتستهدف مستوى 106.45 كمحطة تالية.

القناة الهابطة تستمر بتنظيم الموجة الهابطة المقترحة، والتي ستبقى قائمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 109.22 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 107.50 والمقاومة 108.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط