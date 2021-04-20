شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يعود إلى القناة الرئيسية – تحليل - 20-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات يوم أمس فوق دعم القناة الرئيسية الصاعدة، مما يدفع السعر لتحقيق مزيد من المكاسب على المدى القصير والمتوسط، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو مستويات 1.4080 ثم 1.4235 كمحطات رئيسية تالية.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن كسر 1.3945 والثبات دونه سيوقف السيناريو الإيجابي ويضع السعر تحت الضغط السلبي من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3920 والمقاومة 1.4080

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد