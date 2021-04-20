شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يقترب من الهدف – تحليل - 20-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت تداولات زوج اليورو مقابل الدولار حول مستوى 1.2040 بعد الاندفاع الصاعد الذي شهده يوم أمس، بانتظار الحصول على عزم إيجابي يساهم بدفع السعر لملامسة هدفنا الرئيسي المنتظر عند 1.2064، مع التذكير بأن اختراق هذا المستوى سيدفع السعر لتحقيق مكاسب جديدة تصل إلى 1.2170.

وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 1.1975 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1975 والمقاومة 1.2120

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد